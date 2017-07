Turkije arresteert tientallen academici vanwege couppoging

Turkije heeft vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor 72 academici. Zij worden verdacht van samenwerking met de geestelijke Fethullah Gülen. Het gaat om medewerkers van twee grote, gerenommeerde universiteiten in Istanbul. Onder hen bevindt zich een voormalige medewerker van de oppositieleider die de afgelopen weken een grote protestmars hield. De climax van deze mars was gisteren een grote bijeenkomst tegen president Erdogan die vele honderdduizenden Turken op de been bracht. Het is zaterdag precies een jaar geleden dat soldaten een couppoging deden. Zij bezetten grote bruggen en luchthavens in Istanbul. Maar de opstand werd binnen een dag neergeslagen. Sindsdien heeft Erdogan meer dan 50.000 Turken gearresteerd en zijn 150.000 Turken ontslagen. Het protest zondag was de grootste publieke bijeenkomst tegen president Erdogan in jaren.