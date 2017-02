Trump zegt nieuwe veiligheidsmaatregelen te gaan nemen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat hij volgende week nieuwe maatregelen op het gebied van veiligheid gaat nemen. Dat zei Trump op een gezamenlijke persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe. De aankondiging volgt op het opschorten van het inreisverbod door een rechtbank. Ook stelde Trump in zijn persconferentie er “het volste vertrouwen in te hebben deze rechtszaak te gaan winnen”. Daarmee doelde de president op het hoger beroep wat de regering heeft aangespannen om de opschorting van het inreisverbod weer ongedaan te maken. Verder stelde Trump opnieuw mensen buiten de VS te willen houden die kwaad in de zin hebben maar wel “veel andere mensen binnen te laten”. Trump sprak in de persconferentie over de gesprekken die hij gevoerd heeft met de Japanse premier Abe. Trump noemde Japan “een hoeksteen voor vrede en stabiliteit in Azië”. De president gaf aan de banden tussen de twee landen verder te willen intensiveren en zich te willen inzetten voor de veiliheid van Japan. De Japanse premier Abe stelde in de persconferentie dat hij het onder druk staande handelsverdrag TPP, waarvan beide landen deel uitmaken, in een latere ontmoeting met Trump verder zal bespreken. Trump wil Amerika terugtrekken uit het verdrag. Trump vertelde dat hij verwacht dat de toenadering tussen China en de VS sneller zal verlopen dan verwacht. De Amerikaanse president stelde eerder dat hij vond dat de Chinese munteenheid wordt ondergewaardeerd waardoor China een oneerlijke concurrentiepositie ten opzicht van Amerika zou hebben. Volgens Trump zal het niet meer lang duren voor er een “gelijk speelveld” gecreëerd is.