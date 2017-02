Trump zegt één-China-beleid te respecteren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag in een telefoongesprek met de Chinese president Xi Jinping bevestigd dat de Verenigde Staten het één-China-beleid zal blijven respecteren. Met het telefoontje wil de president de banden met China aanhalen, heeft het Witte Huis vrijdag bekendgemaakt. Trump plaatste voor zijn officiële aantreden in december nog vraagtekens bij het traditionele uitgangspunt van Amerikaanse regeringen dat Taiwan onderdeel is van de Volksrepubliek China.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daar destijds bezorgd op. Trump belde toen hij nog niet officieel president was met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Het was voor het eerst sinds 1979 dat er op dit niveau contact was tussen de Verenigde Staten en Taiwan. Volgens de woordvoerder van Peking is het één-China-beleid de basis voor de relatie tussen Washington en Peking. De Verenigde Staten verbraken in 1979 de diplomatieke betrekkingen met Taiwan en knoopten ze aan met de Volksrepubliek China.