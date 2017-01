Trump zegt dat bouw muur met Mexico binnen enkele maanden begint

Donald Trump zegt dat “binnen enkele maanden” een begin wordt gemaakt aan de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Het plannen ervan begint “onmiddellijk”, stelt de president in een interview met ABC News woensdag. Hij bevestigt dat Mexico voor “honderd procent” gaat betalen aan de muur. In eerste instantie zullen Amerikaanse belastingbetalers opdraaien voor het bouwwerk, maar de kosten zullen als het aan Trump ligt, worden verhaald op de Mexicanen. “We zullen op een later tijdstip worden terugbetaald.

Welke transactie we ook maken met Mexico, er zal een betaling plaatsvinden, misschien wel in een ingewikkelde vorm”, aldus Trump. Hij vervolgt: “Wat ik doe is goed voor de Verenigde Staten, maar ook voor Mexico. We willen graag een zeer stabiel en solide Mexico”. De onderhandelingen tussen de twee landen zullen “relatief snel” plaatsvinden. Op 31 januari staat een ontmoeting gepland tussen de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto en Trump in het Witte Huis. Mexico is niet van plan om te betalen voor de muur.