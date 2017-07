‘Trump wil geen tweede termijn voor Fed-voorzitter Yellen’

Amerikaanse President Donald Trump is niet van plan om Janet Yellen volgend jaar te nomineren voor een tweede termijn als president van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Volgens de bronnen bij het ministerie van Financiën, het Witte Huis en op Capitol Hill wil Trump zijn economisch topadviseur Gary Cohn voordragen als nieuwe Fed-voorzitter, zo meldden ingewijden aan nieuwssite Politico. Als hij de baan zou willen is die waarschijnlijk voor hem. Er zou brede steun zijn in de Senaat voor zijn benoeming tot nieuwe baas van de Amerikaanse centrale bank. Cohn, een Democraat, was voordat hij voor Trump ging werken president bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Yellen nam in februari 2014 het stokje bij de Fed over van Ben Bernanke. Haar termijn loopt tot begin februari volgend jaar.