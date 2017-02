Trump wil dat VS altijd meeste kernwapens heeft 

President Donald Trump wil dat de Verenigde Staten weer koploper worden als het gaat om het aantal kernwapens. Omdat het land achterop is geraakt, moet het nucleaire arsenaal worden uitgebreid. “Ik zou het liefst zien dat niemand kernwapens heeft, maar we zullen nooit achterop raken en toestaan dat een ander land, zelfs niet een bevriend land, meer kernwapens heeft dan wij”, zei hij donderdag (plaatselijk tijd) in een interview met persbureau Reuters. “Het zou een droom zijn als geen enkel land nucleaire wapens heeft, maar als ze er toch zijn, dan moeten wij de meeste hebben.”

Rusland heeft momenteel 7000 kernkoppen en de VS hebben er 6800, zo heeft het Ploughshares Fund, een anti-kernwapenstichting, bijgehouden.

Trump gaf in het interview aan dat hij van mening is dat China hun nationale veiligheidsprobleem van kernwapens in Noord-Korea gemakkelijk zou kunnen oplossen. De president hoopt dat China zich meer bezig gaat houden met de ontwikkelingen in Noord-Korea.