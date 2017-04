Trump vergeet te tekenen bij ondertekening decreet

Een opmerkelijke situatie in het Witte Huis: Donald Trump liet de pers opdraven voor het tekenen van een decreet, maar hij vergat vervolgens het decreet ook daadwerkelijk te tekenen. De Amerikaanse president zou een beleidsplan over de handhaving van Amerikaanse handel ondertekenen, maar hield alleen een praatje voor de pers en liep toen weg. Bij de deur probeerde vicepresident Mike Pence hem nog tegen te houden, maar tevergeefs. Hij pakte vervolgens de papieren en liep achter Trump aan. Op de achtergrond zijn verslaggevers te horen die zich verbaasd afvragen of ze het goed hebben gezien.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump zich heeft omringd met mensen die,net als hijzelf, goed hebben geboerd in het zakenleven, was al duidelijk. Maar het Witte Huis heeft nu een lijst naar buiten gebracht waarop met naam en toenaam een aantal vooraanstaande stafmedewerkers van Trump worden genoemd mét de waarde van hun bezittingen. De publicatie van zo’n lijst is wettelijk verplicht. Het vermogen van Trump’ s dochter Ivanka en haar man Jared Kushner, is minimaal 230 miljoen euro. Trumps adviseur Steve Bannon heeft een vermogen van tussen de 12 en 55 miljoen euro. Een van de rijkste medewerkers van Trump is de voormalige bankier Gary Cohn, nu de belangrijkste economische adviseur van de president. Hij is volgens de lijst goed voor 230 miljoen euro, maar dat zou ook veel meer kunnen zijn.

Het vermogen van de stafmedewerkers is vastgesteld voordat ze aan de slag gingen in het Witte Huis, en voordat ze hun aandelen en andere bezittingen die tot belangenconflicten kunnen leiden gingen verkopen of elders onderbrachten. Sommige van Trumps medewerkers zijn zo rijk dat de ethische commissie van de regering, die overheidsfunctionarissen moet behoeden voor belangenconflicten, hun bezit omschrijft als “extreem complex”. Dat wil zeggen dat ze, net als Trump zelf, wijd vertakte zakenimperia beheren die soms honderden miljoenen waard zijn. Stafmedewerkers met een groot eigen vermogen zijn verplicht daar afstand van te doen zolang ze de overheid dienen. Maar details over die afspraken zijn niet bekendgemaakt. Ook staat er niets op de lijst over de bezittingen van Trump, vicepresident Pence en de ministers uit hun kabinet.