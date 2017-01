‘Trump van plan om top met Poetin in IJsland te houden’

Adviseurs van Donald Trump hebben Britse regeringsfunctionarissen ingelicht over de eerste buitenlandse trip van de nieuwe president van de Verenigde Staten, melden enkele Britse kranten. Medewerkers van Trump ontkennen het verhaal echter.

Volgens The Sunday Times wil Trump enkele weken na de inauguratie in IJsland een top houden met de Russische president Vladimir Poetin. Trump is van plan om een begin te maken aan het beperken van het gebruik van kernwapens, aldus de Britse krant. Een bron die betrokken is bij de plannen voor de top zou dit hebben bevestigd. Medewerkers van de Russische ambassade in Londen zouden hebben aangegeven dat Rusland akkoord is met het voorstel van Trump. Het team van Trump ontkent dat er plannen zijn. Ook het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt van niets te weten.