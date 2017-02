Trump spreekt over niet-bestaand Zweeds incident in terrorismebetoog

Zweden is sinds zaterdagavond een land in verwarring. De Amerikaanse president Trump sprak bij een toespraak in Florida over veiligheidsrisico’s die immigranten met zich meebrengen en maakte daarbij ook een opmerking over het Scandinavische land. “Kijk naar wat er gisteravond is gebeurd in Zweden”, riep Trump. “In Zweden!” Het merkwaardige is: in Zweden hebben ze geen idee waar Trump op doelt.

Er was geen aanslag of andersoortig incident dat iets te maken heeft met veiligheid of de komst van vluchtelingen. Op Twitter moet de president het nu ontgelden. Op sociale media wordt behalve met humor ook met onbegrip en verbijstering gereageerd op Trumps uitlatingen. De president en zijn team hebben eerder melding gemaakt van ‘aanslagen’ die nooit hebben plaatsgevonden. Ook hebben ze media ervan beschuldigd dat ze niet hadden bericht over grote aanslagen zoals die in Parijs en Brussel, terwijl dat aantoonbaar wel het geval was.