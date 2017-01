Trump snijdt in regels bankensector

President Donald Trump begint met de hervormingen van de Amerikaanse financiële sector, met banken en verzekeraars. Dat heeft na het bouwen van de muur tussen Mexico en de VS ‘topprioriteit’ voor Trump. Tijdens een bijeenkomst in Philadelphia stelde Trump dat het voor Amerikanen mogelijk moet worden om makkelijk krediet te krijgen en zo hun financiële dromen na te jagen.

De Amerikaanse president heeft zijn intentie uitgesproken, aldus de Financial Times, maar geen concrete maatregel genoemd. Eerder stelde hij wel de beperkingen te verwijderen van delen van de Dodd-Frank-wetgeving, die is ingesteld om een volgende kredietcrisis te voorkomen. Tijdens de Republikeinse verkiezingscampagne maakte Trump duidelijk obstakels te zullen schrappen die het zaken doen voor banken sinds 2007 hebben ingesnoerd. Banken moesten extra buffers aanhouden. Steve Mnuchin, minister van Financiën onder Trump, stelde onlangs vooral de dubbeling in regelgeving te willen aanpassen omdat die het bankieren onmogelijk zou maken.