Trump sluit bezoek aan Frankrijk af met viering Quatorze Juillet

De Amerikaanse president Donald Trump sluit zijn tweedaagse bezoek aan Frankrijk vrijdag af in Parijs. Hij is eregast tijdens de viering van Quatorze Juillet. Donald en Melania Trump werden vrijdagochtend op het Place de la Concorde ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw. 14 juli is een nationale feestdag in Frankrijk. Op Quatorze Juillet wordt de bestorming van de Bastille in 1789 herdacht. Dat was het begin van de Franse Revolutie. Ook wordt stilgestaan bij de Amerikaanse inmenging in de Eerste Wereldoorlog, dit jaar honderd jaar geleden. Na het vuurwerk zal Trump terugkeren naar de Verenigde Staten. Macron woont later vrijdag een herdenking in Nice bij. Daar werd Quatorze Juillet vorig jaar ruw verstoord door een aanslag op de boulevard. Een vrachtwagen reed in op de mensenmassa die aanwezig waren voor de viering. 86 mensen kwamen hierbij om het leven.