Trump ‘s schoonzoon Kushner wilde geheime communicatie met Moskou

De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, ligt onder vuur in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen. Zo wilde hij in december een geheim communicatiekanaal met de Russen opzetten. Dat meldt The Washington Post vandaag op basis van overheidsfunctionarissen. Volgens de krant was het kanaal bedoeld om gesprekken tegen afluisteren te beschermen. Het kanaal zou er echter nooit zijn gekomen.

Persbureau Reuters meldt ook dat Kushner, die tevens adviseur voor het Witte Huis is, tenminste drie keer met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak contact heeft gehad, tijdens en na de verkiezingscampagne van zijn schoonvader. De contacten, waaronder twee telefoongesprekken, werden niet openbaar gemaakt. Vrijdag werd al bekend dat in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen de FBI zijn pijlen richtte op Kushner. De man van Ivanka Trump is niet per se zelf verdachte, zeggen de functionarissen. Het is de eerste keer dat de campagne van Trump wordt betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke Russische beinvloeding van de presidentsverkiezingen. De organisatie van Trump heeft nog niet gereageerd op het verzoek.