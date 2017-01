trump-roept-amerikanen-op-belangrijke-berichten-niet-te-e-mailen

De toekomstig president Donald Trump van de Verenigde Staten zegt dat geen enkele computer veilig is. Hij dringt mensen erop aan belangrijke boodschappen op papier te zetten en met een koerier te laten bezorgen. Het is volgens Trump alleen mogelijk om buiten het internet om iets te versturen, als mensen er zeker van willen zijn dat niemand meeleest. Dat zei hij zaterdag tegen journalisten, meldt The Hill. “Het maakt mij niets uit wat ze zeggen.

Geen enkele computer is veilig”, zei Trump. “Ik heb een jongen van 10 jaar die alles kan doen met een computer. Als je iets hebt waarvan je wilt dat het niet wordt gedetecteerd: schrijf het op en stuur het op met een koerier.” De toekomstig president sprak ook over de cyberveiligheid in de Verenigde Staten. Trump benadrukte dat er niet te snel met de vinger naar Rusland moet worden gewezen vanwege het hacken van het e-mailsysteem van het bestuur van de Democratische Partij, vlak voor de verkiezingen vorig jaar.