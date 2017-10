Trump onzeker over voortzetten nucleaire deal met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump zinspeelt op het intrekken van zijn steun voor de deal met Iran over het nucleaire programma. Dat zei hij donderdag tijdens een vergadering met de militaire leiders van de Verenigde Staten. “We mogen niet toestaan dat Iran nucleaire wapens krijgt”, aldus Trump. “Het Iraanse regime steunt terrorisme en exporteert geweld en chaos naar het Midden-Oosten. Daarom moeten we Irans doorlopende agressie en nucleaire ambitie stoppen.” Of Trump zich terugtrekt uit de deal met Iran liet hij niet weten, maar hij zei dat er snel nieuws zou volgen. Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties.