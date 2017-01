Trump noemt toenadering Poetin ‘aanwinst’ en uit kritiek op media in speech

Donald Trump noemt toenadering van de Russische president Poetin een “aanwinst” in zijn eerste speech in New York na de verkiezingen. Ook uitte hij veel kritiek op de media en zegt hij zijn bedrijven over te dragen aan zijn zoons. “Als Poetin mij mag, zou dat alleen maar een aanwinst zijn. Onze relatie met Rusland is nu heel slecht, dus het kan alleen maar beter”, aldus Trump in de speech.

Op de vraag van een journalist wat hij tegen Poetin wil zeggen over zijn vermeende betrokkenheid bij de hacks zegt Trump: “Hij zou het niet moeten doen, en hij gaat het ook niet meer doen als ik dit land leid.” Hij zei tegelijkertijd dat de VS door meerdere partijen wordt gehackt, zoals China en buitenlandse bedrijven. Trump reageerde tijdens de persconferentie op het rapport van Amerikaanse inlichtingendiensten die beweren dat Poetin persoonlijk bevel heeft gegeven om invloed uit te oefenen op de verkiezingen. Volgens Trump had het rapport van de inlichtingendiensten nooit gepubliceerd mogen worden.