Trump neemt pas na G7 besluit over klimaatakkoord

Donald Trump stelt een besluit over het al dan niet opzeggen van het klimaatakkoord van Parijs uit tot na de G7 eind mei in Italië. Woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis zegt dat de Amerikaanse president eerst meer informatie wil van zijn adviseurs, over de voor- en nadelen van een Amerikaanse betrokkenheid bij het klimaatverdrag. Volgens bronnen in Washington zouden onder meer Trump ‘s dochter Ivanka en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ervoor pleiten dat de VS bij het klimaatakkoord betrokken blijven.