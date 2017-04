Trump na bijna 100 dagen: president zijn is meer werk dan ik dacht

Nu hij bijna honderd dagen president is, zegt Donald Trump dat het presidentschap zwaarder is dan hij had verwacht. In een interview met persbureau Reuters zegt Trump dat het veel meer werk is dan hij dacht. Terugblikkend op zijn vorige baan in de zakenwereld, stelt de president vast dat hij zijn leven van voor het presidentschap soms mist. In het interview met persbureau Reuters zei Trump ook dat hij nog niet gewend is aan de invloed die het presidentschap heeft op zijn vrijheid en privacy. Trump zegt hij dat hij er nog aan moet wennen dat hij als president niet meer zelf kan autorijden. Het is de derde keer dat Trump toegeeft dat het presidentschap moeilijker is dan hij had gedacht.