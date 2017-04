Trump mag steden die immigratiebeleid dwarsbomen niet korten

Weer een tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump op immigratiegebied: een rechter heeft een streep gezet door Trumps plan om steden die het immigratiebeleid dwarsbomen financieel te korten. Volgens het plan moeten illegalen die verdacht worden van criminaliteit worden overgedragen zodat ze kunnen worden uitgezet. De regering wil steden die niet meewerken aan het uitzetten minder geld geven. Maar volgens de rechter mag de president niet opeens nieuwe voorwaarden stellen voor het verkrijgen van federale financiering. Twee Californische gemeenten waren naar de rechter gestapt, nadat Washington het plan had bekendgemaakt. Ook andere steden, waaronder New York en Chicago, waren op de vingers getikt. De stafchef van Trump, Reince Priebus, zegt in een reactie dat de rechtbank “gek is geworden”. Volgens Priebus zal het hooggerechtshof het vonnis ongedaan maken.