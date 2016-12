Trump maakt Peter Navarro hoofd van nationale handelsraad

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft de econoom Peter Navarro woensdag gepresenteerd als hoofd van de nationale handelsraad (NTC). Dat is in het Witte Huis een nieuwe organisatie die de industrie moet gaan aanjagen en banen moet creëren voor de infrastructuur en defensie. Het transitieteam van Trump zei in een verklaring dat deze benoeming een bewijs is voor ,,de vastbeslotenheid de Amerikaanse productiviteit weer groot te maken”. Navarro (67), die volgens de Washington Post zeer kritisch is ten aanzien van China, was een van de adviseurs van Trump tijdens diens verkiezingscampagne. Hij gaat nauw samenwerken met onder anderen de nieuwe minister van Handel, Wilbur Ross.