‘Trump krijgt begroting voor omstreden muur op grens met Mexico niet rond’

De Amerikaanse president Donald Trump moet de bouw van een muur op de grens met Mexico uitstellen. Zijn regering krijgt het plan voorlopig niet gefinancierd. Dat schrijft The Washington Post op basis van informatie uit de begrotingsvoorstellen, waarover het Amerikaanse Congres zich vrijdag buigt. De muur tussen de VS en Mexico was een van Trumps belangrijkste beloftes tijdens de verkiezingscampagne. Hij hamerde er aldoor op dat de muur, die volgens ruwe schattingen meer dan twintig miljard dollar gaat kosten, door Mexico gefinancierd zou gaan worden. Mexico heeft altijd herhaald dit niet te gaan doen.

Bronnen binnen het Witte Huis stelden maandag echter dat de president de harde toezegging voor de muur in de begroting zou willen veranderen in ‘geld voor grensbewaking’. De president voert de druk op de Democraten op voor een stemming over de begroting voor het komende jaar. Als het Congres hier vrijdag niet mee instemt, gaan delen van de federale overheid zaterdag op slot omdat veel ambtenaren dan niet meer betaald kunnen worden. Zo’n ‘shutdown’ betekent dat delen van de overheid voor onbepaalde tijd niet functioneren. Nationale parken en grote toeristische attracties sluiten dan bijvoorbeeld hun deuren.