Trump kondigt ‘groot onderzoek’ naar verkiezingsfraude aan

Via Twitter kondigt president Donald Trump een “groot onderzoek” aan naar verkiezingsfraude. “Ik ga vragen om een groot onderzoek naar verkiezingsfraude”, stelt Trump, “onder meer naar mensen die in twee staten zijn geregistreerd, naar illegalen, en zelfs naar mensen die zijn geregistreerd, maar dood zijn,” zei Trump. Zijn perschef Sean Spicer herhaalde gisteren al dat de Amerikaanse president gelooft dat er sprake is geweest van grootschalige verkiezingsfraude tijdens de verkiezingen in november. De nieuwe president meent dat miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht.

Hij won de meeste kiesmannen en daarmee de verkiezingen, maar hij kreeg in totaal minder stemmen dan zijn opponent Hillary Clinton. Amerikaanse media als de New York Times en Politico zochten eerder uit dat er geen onderbouwing te vinden is voor de stelling van Trump. De perschef gaf tijdens een persconferentie gisteren ook geen bewijs. Trump kreeg kritiek van prominente partijgenoten als John McCain en Lindsey Graham. Deze laatste verklaarde: “Ik was er niet bij, maar als de president van de Verenigde Staten claimt dat 3,5 miljoen mensen illegaal hebben gestemd, schaadt dat het vertrouwen in de democratie van de Verenigde Staten.”