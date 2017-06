Trump is bereid om onder ede op Comey te reageren

Donald Trump is bereid om onder ede te reageren op de verklaringen van voormalig FBI-chef James Comey. Die zei donderdag voor een Senaatscommissie dat de president hem had geprobeerd over te halen het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen. “Ik heb dat niet gezegd”, zei Trump tegen journalisten in Washington. Op de vraag of hij zijn lezing van de gebeurtenissen onder ede wilde geven, antwoordde Trump “honderd procent”. De commissie die de Russische connecties binnen het Trump-team onderzoekt, heeft het Witte Huis vrijdag gevraagd of er opnames zijn van het gesprek dat de president en Comey op Valentijnsdag hadden. Als dit het geval is, wil de commissie deze opnames binnen twee weken in het bezit hebben. Ook heeft de commissie Comey gevraagd om alle mogelijke aantekeningen, verslagen of rapporten die hij gemaakt heeft na het bewuste gesprek dat hij met Trump heeft gehad. Ditzelfde geldt voor de vriend die Comey vroeg een memo over de ontmoeting naar de media te lekken. Het verhoor van Comey werd donderdag op televisie bekeken door bijna 20 miljoen Amerikanen. In het FBI-onderzoek is een speciale rol weggelegd voor Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, die meerdere keren contact zou hebben gehad met Russische diplomaten. Comey werd begin mei ontslagen als baas van de FBI.