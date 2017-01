Trump in problemen door gelekte geheime documenten

FBI onderzoekt documenten

Gekozen president mogelijk chantabel door Rusland

Belastende dossiers mede doorgespeeld via senator McCain

Kamp Trump ontkent alle aantijgingen

De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt een verzameling compromitterende notities over de aanstaande president Donald Trump. Zijn campagneteam zou in het geniep contact hebben gehad met de Russische overheid om Trumps rivaal Hilary Clinton buiten spel te zetten. Ook staat in de documenten belastende informatie over de zakelijke contacten van Trump en een escapade met prostituees. Inmiddels is duidelijk dat de verbijsterende notities van een voormalige Britse geheim agent over ‘compromitterende dossiers’ die in handen zouden zijn van de Russen mede zijn doorgespeeld via de Amerikaanse senator John McCain.

Dat zou ertoe hebben geleid dat de nu zo spraakmakende samenvatting van Trumps vermeende uitspattingen terecht is gekomen in het rapport van de FBI en de CIA. Zij informeerden de huidige president Obama, diens beoogde opvolger Trump en een aantal prominente congresleden over vermeende inmenging van Russische hackers in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat bracht de sneeuwbal aan het rollen. Over het rapport werd gisteren door CNN als eerste verslag gedaan

In de documenten staat dat Trump al jarenlang zou worden gesteund door de Russen. Ook zou de Russische geheime dienst camerabeelden hebben van Trumps seksuele escapades met prostituees in het Moskouse Ritz Carlton Hotel. Hij liet de vrouwen voor hem plassen in dezelfde presidentiële suite waar eerder de Obama’s verbleven. De inlichtingendiensten hebben president Obama en Trump op de hoogte gesteld over de informatie in het document, waarmee de aanstaande president mogelijk chantabel is door de Russen.