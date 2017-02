Trump geeft minister van Financiën opdracht bankenregels te herzien

President Donald Trump heeft zijn minister van Financiën opdracht gegeven om de zogeheten Dodd-Frank Act uit 2010 te herzien. Het is Trumps eerste stap om de strengere regels voor banken te ontmantelen. Het decreet bevat regels die na de financiële crisis zijn ingevoerd. De Dodd-Frank Act beperkte onder meer de mogelijkheden van banken om te handelen voor eigen rekening. Trump noemde de wet “een ramp”, die de oorzaken van de financiële crisis van 2008-2009 niet heeft aangepakt. Hij tekende ook een decreet die de pensioenplannen van voormalig president Barack Obama moeten dwarsbomen. Toch zijn de mogelijkheden om dit allemaal in zijn eentje te beslissen beperkt. Voor belangrijke aanpassingen is instemming van het Congres noodzakelijk. De president kan zijn decreten wel gebruiken om zijn prioriteiten duidelijk te maken en om toezichthouders te instrueren.

De ‘America first’-visie van Trump was deze week ook zichtbaar in het debat over nieuwe internationale regels voor banken. Een vooraanstaande Republikein riep de Federal Reserve – het stelsel van centrale banken – daarbij met klem op alle onderhandelingen te staken, totdat Trump ambtenaren heeft benoemd die het Amerikaanse belang centraal stellen.