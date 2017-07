Trump en Poetin bespreken wapenstilstand delen Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin hebben afspraken gemaakt over een wapenstilstand in delen van Syrië. Dat bevestigden de Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken na het gesprek tussen de twee leiders op de G20-top in Hamburg vrijdag. Het staakt-het-vuren moet op 9 juli van kracht worden, zei de Russische bewindsman Sergej Lavrov. Rusland en de VS hebben onenigheid over Syrië mede als gevolg van Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische strijdkrachten die door Rusland worden gesteund. De Jordaanse regering maakte via staatspersbureau Petra bekend het bestand te steunen, dat zou gelden voor het zuidwesten van Syrië. Verder bespraken de twee wereldleiders onderwerpen als Oekraïne, terrorisme en cyber-veiligheid. Het was de eerste ontmoeting tussen Trump en Poetin als staatshoofden. Het gesprek duurde in totaal twee uur en zestien minuten, ruim anderhalf uur langer dan vooraf was gepland.