Trump en Netanyahu richten hun pijlen op Iran

De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben woensdag harde taal geuit richting Iran. Zij stelden in een persconferentie dat het land nooit een nucleair wapen mag bezitten. De twee leiders gaven een persconferentie nadat zij elkaar hadden ontmoet in het Witte Huis in Washington. Trump noemde de “nucleaire ambities” van Iran als een van de grootste gevaren voor Israël.

Ook Netanyahu sprak het voornemen uit het “Iraanse gevaar terug te willen dringen”. Trump noemde de band tussen de VS en Israël “onbreekbaar” en gaf af op de atoomdeal die westerse landen, waaronder de VS, in 2015 met Iran sloten. Het land beloofde de nucleaire proeven flink in te perken in ruil voor het opheffen van de economische sancties. Israël had kritiek op het akkoord omdat Iran als de afspraken over tien jaar aflopen alsnog in staat zou kunnen zijn een atoombom te bouwen.