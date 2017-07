Trump eist dat Republikeinen Obamacare voor zomerreces herroepen

President Donald Trump heeft woensdag tijdens een lunchbijeenkomst in het Witte Huis de Republikeinen in de Senaat te verstaan gegeven dat ze voor het reces Obamacare moeten herroepen. Deze week werd duidelijk dat te veel leden van zijn eigen partij de nieuwe alternatieve zorgwet afkeuren. ”We kunnen Obamacare afschaffen, maar we zouden die moeten afschaffen én vervangen. En we zouden de stad niet moeten verlaten totdat het is afgerond – totdat het wetsvoorstel op mijn bureau ligt en we kunnen overschakelen naar het Oval Office”, aldus Trump. ”Ik zet mijn handtekening en we vieren allemaal feest met het Amerikaanse volk. Iedere senator die tegenstemt, zegt in werkelijkheid tegen Amerika dat het goed af is met Obamacare.” Trump was boos over de nieuwe tegenvaller voor zijn regering maar heeft de moed kennelijk niet opgegeven. Hij stuurde fanatiek aan op een akkoord binnen de Grand Old Party (GOP) over dit belangrijke onderwerp. ”We zijn dichtbij, heel dichtbij”, hield hij zijn gehoor van 49 van de 52 senatoren voor. ”Zeven jaar lang hebben jullie de bevolking beloofd Obamacare te zullen afschaffen. Mensen raken gekwetst: niets doen is eerlijk gezegd geen optie.” Afgelopen maandag erkende de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, dat hij er niet in was geslaagd voldoende steun op de been te brengen voor de invoering van het alternatieve zorgstelsel dat Obamacare moet vervangen.