Trump dreigt Venezuela met economische sancties

De Amerikaanse president Trump heeft Venezuela maandag met zware en resolute economische sancties gedreigd. Mocht de Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn plan doorzetten om via een speciaal bijeengeroepen burgerraad een nieuwe grondwet op te stellen, dan kan hij rekenen op maatregelen van de Verenigde Staten. “Het Venezolaanse volk heeft gisteren opnieuw duidelijk gemaakt dat ze staan voor democratie, vrijheid en een rechtstaat. Maar de sterke en moedige acties worden nog steeds genegeerd door een slechte leider die ervan droomt een dictator te worden”, zei Trump maandag in een verklaring. “De Verenigde Staten zullen niet toekijken hoe Venezuela uiteenvalt. Als de regering Maduro een nieuwe volksvertegenwoordiging instelt op 30 juli, zullen de VS zware en resolute economische maatregelen nemen.”