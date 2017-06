Trump draait deels afspraken terug tussen Verenigde Staten en Cuba

De Amerikaanse president Donald Trump heeft per direct een deel van de afspraken tussen de Verenigde Staten en Cuba teruggedraaid. Dat deed hij gisteren. Er komen onder meer strengere regels voor reizen naar het communistische land en beperkingen in de economische handel. Volgens Trump leidt zijn beleid tot “een veel betere deal voor het Cubaanse volk en de Verenigde Staten” dan die van zijn voorganger Barack Obama. Vliegtuigen en cruiseschepen mogen nog altijd vanuit de VS naar Cuba vertrekken. De beperkingen in het persoonsverkeer treffen vooral reizigers die op eigen houtje naar het land gaan. Eerder maakte Obama een einde aan de regel dat Amerikanen alleen in groepsreizen Cuba in mogen. Diplomatieke en handelsafspraken tussen de landen blijven staan, liet Trump weten in zijn toespraak, maar die dienen niet langer het “onderdrukkende regime”. Hiermee verwijst hij onder meer naar de nieuwe handelsbeperkingen tussen Amerikaanse bedrijven en de “Armed Forces Business Enterprise Group”, een Cubaans conglomeraat dat in alle economische sectoren aanwezig is. De Amerikaanse ambassade in Havana blijft open.