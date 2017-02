Trump draagt generaal voor als opvolger Flynn

De Amerikaanse president Trump heeft luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster naar voren geschoven als zijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur. McMaster moet de opvolger worden van de vorige week opgestapte Michael Flynn. Hij diende onder meer in de Eerste Golfoorlog en in Irak en Afghanistan, en hij schreef een kritisch boek over het optreden van de Amerikanen in Vietnam.

Michael Flynn vertrok omdat hij in opspraak was geraakt nadat hij mogelijk de wet had overtreden, door al voor zijn aantreden met de Russische ambassadeur te spreken over de eventuele opheffing van sancties tegen Rusland. “Een man met ontzettend veel talent en ervaring”, zei Trump over McMaster, die hij maandag ontving in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.