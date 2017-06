Trump benoemt Christopher Wray tot nieuw hoofd FBI

De Amerikaanse president Donald Trump benoemt Christopher Wray tot het nieuwe hoofd van de federale politie FBI. Dat meldt Trump vandaag via Twitter. Zijn keuze zal hij later onderbouwen, laat de president weten. Wray werd eerder al genoemd als één van de kandidaten. Hij is een voormalig procureur-generaal die diende tijdens de regering van George W. Bush. Onder Barack Obama was hij voorzitter van het agentschap dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van het Amerikaanse openbaar vervoer. Op dit moment is hij in dienst van een advocatenkantoor. Wray wordt de opvolger van James Comey, die begin mei werd ontslagen door Trump omdat hij, volgens de officiële lezing incorrecte uitspraken deed over de e-mailaffaire rondom de Democratische Hillary Clinton.

Comey getuigt morgen voor de Inlichtingencommissie van de Senaat over de gesprekken die hij eerder voerde met de Amerikaanse president.