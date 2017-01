‘Trump begint met uitrollen plannen voor muur Mexico’

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting vandaag zijn plannen uitrollen voor een strengere grenscontrole en de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Bronnen binnen de regering van Trump melden aan AP dat de president ook andere maatregelen op het gebied van immigratie bekend zal maken. Volgens NBC News zal Trump een decreet tekenen dat de bouw van de muur op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico mogelijk maakt.

Deze week nog zal hij naar verwachting de stroom van vluchtelingen naar de VS proberen in te perken. Volgens een anonieme functionaris is dinsdag in de beraadslagingen over de migratiepolitiek ook overwogen het toelaten van vluchtelingen enkele maanden stil te leggen. Verder is gesproken over een stop van dertig dagen op het verlenen van visa aan mensen uit de overwegend islamitische landen Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië. Daarnaast wil Trump ook een tijdelijk verbod instellen op de komst van migranten afkomstig uit landen waar de meerderheid moslim is, aldus een betrokkene van een overheidsorganisatie op het gebied van vluchtelingenzaken.

Trump kondigde zelf op Twitter aan dat vandaag een grote dag wordt voor de nationale veiligheid. Hij wil als protectionist ook hoge invoerrechten op bepaalde producten uit Mexico en wil daarom van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) af.