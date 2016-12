tropische-storm-onderweg-naar-filipijnen

Inwoners van de Filipijnen krijgen waarschijnlijk een onrustige eerste kerstdag. Meteorologen waarschuwen dat een tropische storm op het land afraast en dat deze morgen het land zal bereiken. De tyfoon Nock-ten of Nina hangt nu ten oosten van de Filipijnen.

De storm heeft windsnelheden van 205 kilometer per uur met uitschieters naar 250 kilometer per uur. Meteorologen vrezen dat de tyfoon in sterkte zal toenemen en uit kan groeien tot een super-tyfoon. Verwacht wordt dat de storm ook over de hoofdstad Manilla zal trekken.