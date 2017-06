Trinidad en Tobago bereidt zich voor op tropische storm Bret

De tropische storm Bret heeft zich gevormd ten Oosten van Trinidad en Tobago en heeft ook al schade aangericht aan verschillende gebouwen.

Volgens ‘the National Hurricane Center’, werd de storm gelokaliseerd ongeveer 362 kilometers ten Zuid Westen van het eiland en ook Grenada met windsnelheden van 64 kilometer per uur.

De Meteorologische Dienst van Trinidad and Tobago meldt dat de storm zich sinds dien begeeft in Noord Westelijke richting met snelheden van 48 km per uur en verwacht wordt dat het zal aanhouden voor de komende 48 uur. De weersvoorspelling geeft aan dat de storm dinsdag over zal waaien over Trinidad en de oostelijke kust van Venezuela.

De storm heeft voor wat schade gezorgd zoals in San Francique zoals een dak dat is weggevlogen van een woonhuis en zakenpand, een dak is ook verloren gegaan in Sangre Chiquito, dicht bij de Sangre Grande. Ook bomen zijn ontworteld in Matelot aan de kust van Trinidad en Tobago.

In de winkels is het een drukte van mensen die voorbereidingen treffen op de storm. Men koopt vooral kaarsen, water en voedings waren om op te slaan. Ook bij de pompstations is het een behoorlijke drukte van auto’s die in de rij staan om te tanken.

De overhead van Trinidad heeft via hun Onderwijs ministerie laten weten dat de scholen dinsdag gesloten zullen zijn. Het ministerie van Gezondheid meldt dat alle geplande operaties worden gecanceld en de bevolking wordt geïnformeerd dat de gezondheidscentra 24 uur bemand zullen zijn wanneer de Storm aan land komt.