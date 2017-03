Trein VS sleurt touringcar mee: zeker vier doden

In Biloxi, in de Amerikaanse staat Mississippi, zijn bij een treinongeluk zeker vier doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een goederentrein botste tegen een touringcar en sleurde die bijna 100 meter mee. Volgens ooggetuigen en hulpverleners zaten er zeker 50 mensen in de bus uit Austin, Texas. De touringcar zou vast hebben gestaan omdat het voertuig te lang was voor de helling van de spoorwegovergang. Vervolgens werd de bus gegrepen door de aanstormende trein. Aan boord van de goederentrein raakte niemand gewond. De touringcar was vermoedelijk gehuurd door een casino, waarvan er een aantal zijn in Biloxi. De stad is vooral door die casino’s een toeristische trekpleister.