Transporteurs  schoolmeubilair balen van uitblijven betaling

Boothouders die boeken en meubilair naar scholen in het Lawa- en Tapanahonygebied brengen, beklagen zich dat ze hiervoor al drie jaar niet zijn betaald. Ze vragen al geruime tijd aandacht hiervoor, maar krijgen geen afdoend ant- woord. Eerder werden ze wel op tijd betaald.

“We zijn het wachten op ons geld echt moe. Bovendien is het sterk in waarde gedaald door de devaluatie”, zo uit een boothouder mede namens collega’s zijn onvrede. De regering moet ingrijpen om de zaak recht te trekken. “Het kan niet zo zijn dat we al drie jaar geen betaling hebben gekregen en nu eisen we ons geld.” Hij stelt dat de afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de betaalstukken administratief heeft afgerond. Nu ligt het aan het ministerie van Financiën om uit te betalen.

De gedupeerden hebben sterk het vermoeden dat de documenten worden achtergehouden door ambtenaren, om zo de regering in een kwaad daglicht te stellen. “Ze willen de indruk wekken dat de regering een wanbetaler is.” Mocht blijken dat inderdaad stukken achtergehouden worden, dan moeten er volgens de boothouders maatregelen tegen hen worden genomen. Ze ontkennen overigens met dit relaas witte voetjes bij de beleidsmakers te willen halen.”Als we dit jaar niets krijgen, zullen we niet in staat zijn om volgende jaar te rijden”, jammert een boothouder.