Trainingen over opzet SNTA starten volgende maand

Ongeveer 330 personeelsleden zullen ingaande volgende maand worden getraind in de opzet van de Suriname National Training Authority (SNTA). Het gaat om de medewerkers die worden belast met de hervorming van het Surinaams beroepsonderwijs. Het Jamaicaans bedrijf Dunn Pierre, Barnett and Associates LTD is aangetrokken om de opleidingen te verzorgen. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt het belangrijk dat het project slaagt. Hij wil het niveau van ons onderwijs behalve op krikken naar het peil in het Caribisch gebied ook afstemmen op de technologische ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De trainingen zijn bedoeld om het personeel aan te leren te denken binnen de kaders van het doen opleiden naar behoefte van de arbeidsmarkt. Dat proces zal duren van juli 2017 tot en met eind oktober 2018.