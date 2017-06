Toy and book drive voor minderbedeelden in Suriname

De Suriname America Alumni Association organiseert op zaterdag 24 juni voor de tweede keer een Toy en Book drive. Met dit project wil men zoveel als mogelijk bruikbare en deugdelijke boeken en speelgoed verzamelen om deze weer te distribueren aan de minder bedeelden in ons land. Het idee achter deze toy en book drive van de SAAA is ‘giving back to the community’ zegt Wilma Dandel, lid van de steering committee van SAAA.

Deze toy en book drive zal ook een fundraisingskarakter hebben aangezien er verschillende projecte zijn die de SAAA wilt uitvoeren zegt Ingrid Hill. Zij is Alumni coördinator vanuit de Amerikaanse Ambassade. Ingrid Hill. Zij is Alumni coördinator vanuit de Amerikaanse Ambassade en daarvoor Wilma Dandel, lid van de steering committee van SAAA over de toy en bookdrive van de Suriname America Alumni Association over de tweede toy en book drive zaterdag 24 juni in het vrouwen centrum.