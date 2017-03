Totale government take niet srd 1 maar srd 3

Het vaststellen van de government take blijft in een waas van onduidelijkheid. Officiële cijfers vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, spreken echter duidelijke taal. Wanneer volgens minister Ferdinand Welzijn met de nieuwe pompprijs ook de government take wordt aangepast, is de werkelijke hoogte daarvan niet SRD 1, maar SRD 3. In de berekening van het ministerie wordt de SRD 1 dan ook aangeduid als een extra aanpassing bij de oude government take die dateert uit 2005.

Het gaat nu om een verhoging van de brandstofprijs op nieuwe markttarieven en van de government take op basis van de huidige koers van SRD 7.6 voor de US-dollar. In de berekening van het ministerie staat, dat de oude government take gebaseerd was op een koers van SRD 4.06. Als er vanuit wordt gegaan dat Suriname per maand totaal 20 miljoen tot 30 miljoen liter brandstof importeert, is de government take goed voor een maandelijkse opbrengst van ruim SRD 90 miljoen.

Politici en personen uit de oliebranche en het bedrijfsleven concluderen dat de regering uit de omhoog geschoten koers nu zelf profijt trekt met de aanpassing van de government take. Ze laat de gemeenschap, maar vooral het bedrijfsleven hiervoor opdraaien. “De minister praat inderdaad over een nieuwe government take van gemiddeld SRD 1, maar als ik de berekeningen van het ministerie bekijk gaat het om een extra verhoging. Maar het is de regering die gefaald heeft de koers terug te brengen naar het oude niveau en niet de samenleving of het bedrijfsleven”, zegt een bron.

De verhoogde tarieven bij de pomp en nu ook de vrijgekomen informatie rond de government take maken de sentimenten in de gemeenschap er niet beter op. Bushouders, het bedrijfsleven, vakorganisaties, leerkrachten en ook de oppositie eisen dat de verhoging wordt teruggedraaid. DWT