Tot drie jaar cel voor bende die drugsgeld bewaakte met alligators

De zeven mannen en drie vrouwen die bekendstaan als de ‘krokodillenbende’ zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar, taakstraffen tot 240 uur en geldboetes van 10.000 euro voor onder meer grootschalige handel in harddrugs. De tien – tussen de 24 en 61 jaar – zijn in februari vorig jaar aangehouden. Bij een inval in een loods in Amsterdam trof de politie onder meer koffers met geld aan die bewaakt werden door drie alligators in een bassin. Omdat de politie sprak van krokodillen werd de groep omgedoopt tot de krokodillenbende.