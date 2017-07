Topmissie IDB bezocht Suriname

Een missie bestaande uit leden van de bestuursraad van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank-IDB heeft twee weken geleden een bezoek gebracht aan ons land. Het hoofddoel van deze IDB delegatie was om zich te orienteren bij projecten en bedrijven waar zaken mee worden gedaan.

Er is ook gesproken met de monetaire autoriteiten te weten de minister van Financien en de governor van de Centrale Bank. Ook zijn er bezoeken gebracht aan Iamgold Rosebel Goldmines, SAB en Fernandes. Laatst genoemd bedrijf heeft bij de IDB een 10 miljoen dollar lening lopen voor de bouw van een nieuwe fabriek. De IDB stopt middels een van haar speciale fondsen ook 900 duizend dollar in het Youth Job Skills programma, dat vanaf 2013 wordt uitgevoerd door Stichting The Backlot.