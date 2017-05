Top Front National wil andere naam bij parlementsverkiezingen

De verslagen Franse presidentskandidaat Marine Le Pen stort zich na haar nederlaag op de parlementsverkiezingen van volgende maand. Ze heeft zichzelf als doel gesteld om van het Front National de grootste oppositiepartij te maken. De top wil onder meer een andere naam voor de partij. Front National zou te veel worden geassocieerd met het extreemrechtse en antisemitische geluid van Marine Le Pens vader Jean-Marie Le Pen. Zowel Le Pens campagneleider als de waarnemend partijvoorzitter zegt dat het Front National een andere naam krijgt. Le Pen zelf heeft zich er niet over uitgelaten, maar was in het verleden voorstander van een naamswijziging. Ze zegt nu dat dat ze van het Front National de belangrijkste oppositiepartij wil maken. “Ik zal voorstellen doen om onze beweging fors te vernieuwen om zo een nieuwe politieke kracht te vormen”, zei Le Pen.

Wat dit betekent voor de standpunten van de partij is niet duidelijk. Ze hoopt door de vernieuwing politici van andere partijen aan te trekken en meer kiezers. “Zij die kiezen voor Frankrijk, zijn onafhankelijkheid verdedigen, zijn vrijheid, zijn welvaart, zijn veiligheid, zijn identiteit en zijn sociale model”, aldus Le Pen. “Ik zal deze strijd aanvoeren.” Ze wil de Fransen de keuze bieden tussen patriottisme en globalisme. “Het is deze keuze die de Fransen hebben bij de komende parlementsverkiezingen.”

Die kunnen spannend worden, vooral ook voor de partij van de 39-jarige Macron. Zijn partij En Marche! bestaat pas één jaar en zit dus nog niet in het parlement. President Macron heeft parlementariërs nodig om straks wetten door het parlement te kunnen loodsen.