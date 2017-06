Toestel luchtmacht Myanmar met 104 inzittenden vermist

Een vliegtuig van de luchtmacht van Myanmar is van de radar verdwenen. Dat verklaard het leger van het land. Tijdens een zoektocht zijn brokstukken van het toestel gevonden.

Het toestel heeft 104 mensen aan boord, vooral familieleden van militairen. Eerder was sprake van 116 inzittenden. De communicatie met het vliegtuig werd plotseling verbroken, aldus het leger. Het toestel vloog op dat moment boven de Andaman Zee op ruim 30 kilometer ten westen van de stad Dawei, in het zuiden van Myanmar. Het vliegtuig, een Y-8 van Chinese makelij, was onderweg naar de grootste stad van het land, Yangon.