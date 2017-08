Tips illegaal stroomverbruik krijgen beloning

De Energiebedrijven Suriname (EBS) gaat een beloning koppelen aan de tips die leiden tot de opsporing van illegale stroomverbruikers. Het bedrijf maakt dit bekend via een perscommuniqué. Het illegaal aftappen van stroom neemt toe, volgens de monitoringscijfers van het bedrijf. Zowel klein- als grootverbruikers maken zich hieraan schuldig. De elektriciteitsdiefstal, zoals EBS het zelf noemt, varieert van het manipuleren van de meter tot het leggen van illegale verbindingen met het net. Om het fenomeen structureel aan te pakken is de tipgeverslijn opgezet. Elke tip kan anoniem worden gemeld. De tip die leidt tot de daadwerkelijke vaststelling van stroomdiefstal wordt beloond.

In het schrijven geeft EBS aan dat er rekening mee gehouden is dat er ook valse tips binnen kunnen komen. Daarom zal er eerst intern worden nagegaan of er voldoende aanwijzingen alvorens de controledienst uitrukt. Het gevolg is dan het direct afsluiten van de stroom aan huis. Vóór die wordt hersteld zullen eerst alle kosten betaald moeten worden.