Tientallen migranten komen om van de dorst in Sahara

Een groep van 44 migranten is afgelopen week in de Sahara omgekomen van de dorst. De migranten uit Ghana en Nigeria liepen door de woestijn in Niger en waren op weg naar de Middellandse Zee. Daar kwamen ze nooit aan. Slechts zes mensen wisten op tijd een waterbron te vinden, liet het Rode Kruis donderdag weten. Twee overlevenden wezen hulpverleners vervolgens de plek aan waar de lichamen lagen van onder meer zeventien vrouwen en zes kinderen. De vrachtwagen waarmee ze door de woestijn reisden, zou onderweg pech hebben gekregen. Daarop moesten de inzittenden te voet verder. Veel migranten proberen de Middellandse Zee via de Sahara in Niger te bereiken. Volgens migratieorganisatie IOM ondernamen rond de 330.000 mensen afgelopen jaar de tocht.