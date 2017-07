Tientallen huiszoekingen in Duitsland om kinderporno

Bij 67 mensen in Duitsland zijn deze maand huiszoekingen gedaan omdat ze worden verdacht via internet kinderpornografie te hebben uitgewisseld. Het gaat om beeldmateriaal waar ook heel jonge kinderen seksueel misbruikt worden. Justitie heeft donderdag bekendgemaakt dat de huiszoekingen bij verdachten in de leeftijd van achttien tot tachtig jaar tussen 5 en 19 juli in heel het land zijn verricht. De politie is ze op het spoor gekomen op de site Chatstep. De Amerikaanse provider van Chatstep heeft met de Duitse justitie meegewerkt aan de identificatie van verdachten. Kort geleden zijn Duitse bestrijders van deze criminaliteit erin geslaagd een kinderpornonetwerk op het anonieme Dark Net uit te schakelen. Het ging om een netwerk dat Elysium heette en 87.000 gebruikers had. Bij het oprollen van Elysium zijn veertien arrestaties verricht. De slachtoffers van Elysium zijn kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar.