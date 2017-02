Tientallen gewonden nadat auto inrijdt op publiek New Orleans

Een man in een terreinwagen is zaterdagavond (plaatselijke tijd) ingereden op de Endymion-carnavalsparade in de Amerikaanse stad New Orleans. Daarbij raakten ten minste 28 mensen gewond, van wie vijf zwaargewond. Volgens de burgemeester van de stad, Mitch Landrieu, zijn alle gewonden buiten levensgevaar. Zeven van de gewonden weigerden vervoer naar plaatselijke ziekenhuizen. Aanvankelijk meldden plaatselijke media dat twaalf mensen zwaargewond waren geraakt.

De bestuurder van het voertuig is gearresteerd. Landrieu zei dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een terreuraanslag. Volgens een politiewoordvoerder was de man dronken. Volgens de politie raakte de automobilist drie andere voertuigen, waaronder een vuilniswagen, waarna hij op een groep toeschouwers inreed. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand tegen een afvalcontainer. De stad in de zuidelijke staat Louisiana is momenteel het toneel van Mardi Gras. De Endymion-parade is een van de grootste optochten tijdens die traditionele carnavalsviering.