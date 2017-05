Tientallen gewonden bij dubbele explosie in Thailand

Bij twee explosies in Pattani in het zuiden van Thailand zijn zeker 37 mensen gewond geraakt. Vermoedelijk gaat het om een aanslag door een separatistische moslimbeweging.

De bommen ontploften in een winkelcentrum in de plaats. Het zou gaan om zeker één autobom. Verschillende media melden dat er veel toeristen in het gebied verblijven, maar dat wordt tegengesproken. Mogelijk staat het gebied in het district Muang bekend als “gevaarlijk”. De strijd tussen moslims en boeddhisten in het zuiden van Thailand is de laatste jaren opnieuw opgelaaid. De afgelopen jaren eiste het conflict duizenden levens. De Thaise regering wees onderhandelingsgesprekken met de belangrijkste separatistische beweging onlangs nog van de hand.