Tientallen doden in Ecuador door noodweer

Aanhoudend slecht weer heeft in Ecuador geleid tot overstromingen, landverschuivingen en modderstromen waardoor tot nu toe 38 doden zijn gevallen. Dat meldt een veiligheidscoördinator van het Zuid-Amerikaanse land. Het ongewoon slechte weer wordt volgens meteorologen veroorzaakt door El Niño, een terugkerend weerkundig fenomeen dat wordt veroorzaakt door veranderende oceaanstromen. De slachtoffers vielen verspreid over het land. In de hoofdstad Quito vielen binnen veertig minuten tientallen millimeters regen bij een enorme onweersbui. Veel daken van huizen stortten in en er waren overstromingen. 58 huishoudens zijn dakloos geworden. De regio wordt al sinds februari geteisterd door overvloedige regenval. In de buurlanden Colombia en Peru vielen al honderden doden als gevolg van het slechte weer. In Ecuador zijn in totaal 142.000 mensen getroffen door het weer. Naar schatting 10.000 hectare landbouwgrond is verloren gegaan.