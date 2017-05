Tientallen doden door overstromingen in Sri Lanka

Door overstromingen en aardverschuivingen in Sri Lanka zijn vrijdag minstens 55 mensen om het leven gekomen, meldden de lokale autoriteiten. Meer dan veertig mensen in het zuiden en westen van het land worden vermist. Sri Lanka wordt al dagenlang geteisterd door hevige stortregens. Het leger is uitgerukt met boten en helikopters om zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen. Honderden inwoners moesten hun huis in allerijl verlaten.

“Er hebben zich ten minste vijf aardverschuivingen voorgedaan op verschillende plekken in Kalutara”, aldus een politiewoordvoerder over het zwaarst getroffen district aan de westkust. De regenbuien in Sri Lanka zijn niet ongewoon. Het regenseizoen loopt van mei tot en met september.